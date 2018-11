Fabrizio Corona non torna in carcere, il tribunale conferma l'affidamento terapeutico 

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto la richiesta della Procura Generale di Milano di far tornare Fabrizio Corona in carcere. E' stato quindi confermato all'ex 're dei paparazzi' l'affidamento in prova terapeutico. Per i magistrati, l'ex agente fotografico ha rispettato il programma "trattamentale e terapeutico" concordato e per questo hanno dato una valutazione "positiva" del suo percorso.

