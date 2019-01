Esplosione in negozio Vicenza: evacuata palazzina, nessun ferito

Vigili del fuoco Incendio sulla via Salaria

Nella notte un'esplosione ha sventrato un edificio nel centro storico di Vicenza. L'esplosione e le fiamme che si sono scatenate hanno completamente devastato un laboratorio di riparazione pc oltre ad aver demolito un muro divisorio e fatto saltare i vetri dell'intera palazzina di tre piani.

I vigili del fuoco accorsi con due squadre dalla vicina sede, hanno spento il rogo del negozio, andato distrutto. Le quattro famiglie residenti nella palazzina sono state evacuate. Non si regista nessun ferito. Sono ora in corso le valutazioni da parte dei tecnici dei vigili del fuoco presenti con il funzionario di guardia per stabilire le cause dell'esplosione. La polizia di stato e quella locale, hanno deviato il transito della strada per permettere i soccorsi.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.