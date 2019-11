Esplosione in una fabbrica di fuochi pirotecnici nel Messinese: 3 morti e un disperso

Tragedia nel Messinese. Una tremenda esplosione si è verificata in una fabbrica di fuochi pirotecnici a Barcellona pozzo di Gotto. Ci sono delle vittime in base alle prime informazioni, secondo alcune fonti quattro. Sul posto i vigili del fuoco.

Il bilancio, dopo che uno dei dispersi è stato ritrovato, è di tre morti e un disperso. Tra i cadaveri quello di una donna, Venera Mazzeo, 71 anni, moglie del titolare. Un inferno di fiamme e fumo in contrada Femminamorta, quello fronteggiato dai pompieri e dalle forze dell'ordine. Diversi feriti con gravi ustioni trasportati in ospedale.

Barcellona Pozzo di Gotto (ME), esplosione alle 16:45 in un deposito di fuochi d’artificio: intervento #vigilidelfuoco in corso, recuperati tre corpi privi di vita, segnalati due dispersi, soccorsi due feriti #20novembre aggiornamento ore 18:00