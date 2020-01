Esplode appartamento a Ostia, ferita una donna

Una donna è rimasta lievemente ferita nell'incendio seguito a un'esplosione in un appartamento di una palazzina di via Capo Soprano, a Ostia. La ferita è stata trasportata in codice giallo per leggere ustioni dal 118 all'ospedale Grassi. Messi in sicurezza gli altri condomini. Sul posto, oltre ai pompieri, i poliziotti del commissariato Lido e due Volanti. L'esplosione, secondo quanto si apprende, sarebbe riconducibile a una fuga di gas. Della conduttura non sarebbe però responsabile la società Italgas. Un portavoce dell'azienda fa sapere che "intervenuti sul posto i tecnici dell'azienda hanno appurato che gli impianti esterni di competenza della società al servizio della palazzina sono risultati integri".

