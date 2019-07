Etna: nuova eruzione da cratere Sud-Est. "Fontane di lava e boati"

Una nuova eruzione dal cratere Sud-Est dell'Etna è stata registrata delle telecamere di monitoraggio dall'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia). Su Twitter, gli utenti parlano di "fontane di lava" e "boati".

"L'intermittente attività esplosiva al nuovo cratere di Sud-Est dell'Etna" era iniziata lo scorso 14 luglio. Il sito dell'Osservatorio etneo dell'Ingv di Catania sottolinea come l'attuale sistema sia "carico di energia come dimostra l'alto livello del tremore dei condotto magmatici interni al vulcano. "Molte esplosioni - si precisa - lanciano modeste quantità di materiale incandescente e tutti producono piccoli sbuffi di cenere. Non si nota alcuna tendenza chiara in questa attività, né in aumento né in diminuzione, e l'ampiezza del tremore vulcanico si attesta su livelli medio bassi".

La nuova eruzione non ha impattato l'attività dell'aeroporto Vincenzo Bellini.

