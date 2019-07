Egitto: Enac, al momento nessuna sospensione di voli per il Cairo

Cristiano Minichiello/Agf Aeroporto Leonardo da Vinci - Fiumicino

"Al momento non sono state diramate dalle competenti Autorità di prevenzione al terrorismo informazioni che comportino l'adozione del provvedimento di sospensione". Lo comunica l'Enac con riferimento alle notizie riportate dalla stampa sulla richiesta dell’Associazione Nazionale Piloti di sospendere i voli da e verso Il Cairo.

L’Enac, si legge in una nota, "è in permanente contatto con il Ministero dell’Interno, con le Autorità per l’aviazione civile dei Paesi europei e le altre Autorità competenti ed è pronto a intervenire se la situazione si dovesse modificare o se dovessero esserci indicazioni differenti".

