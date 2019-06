Un tossicodipendente ha cercato di rapire una bambina di 9 anni alle porte di Roma

(Agf) Polizia

Tentato rapimento ad Albano, comune dei Castelli Romani. Vittima una bambina di 9 anni che, mentre percorreva via Gaetano Donizetti, alle 22 e 30 di sabato, in compagnia della nonna, è stata avvicinata da un italiano di 44 anni.

L'uomo, sotto l'effetto di droga, ha strattonato l'anziana, spinto la ragazzina che è caduta dalla bici cercando di afferrarla per portarla via. Ma è stato bloccato subito dai presenti che hanno chiamato la polizia di Albano e Genzano. L'uomo è stato denunciato per tentato sequestro e lesioni.

