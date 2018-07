Droga: richiedenti asilo spacciavano a Perugia, 25 arresti

Blitz antidroga della Polizia di Stato di Perugia nei confronti di 25 cittadini stranieri, in molti casi richiedenti asilo, ritenuti responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti. L’indagine dei poliziotti della Squadra mobile perugina, coordinata dal Servizio centrale operativo della Polizia di Stato, è stata avviata nel mese di maggio con il supporto della Direzione centrale per i servizi antidroga,e si è sviluppata con l’impiego di operatori sotto copertura del Servizio centrale operativo per l’acquisto di droga e ricorrendo all’istituto del ritardato arresto per i pusher. Lo spaccio avveniva nel parco cittadino della Verbanella.

