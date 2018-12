Svizzera, si schianta un pullman proveniente da Genova: morta donna, 44 i feriti

Una donna è morta e altre 44 persone sono rimaste ferite in un incidente stradale vicino a Zurigo che ha coinvolto un pullman partito da Genova. Lo riferisce la radiotelevisione svizzera (Rts). Intorno alle 4,15 di domenica mattina il mezzo ha sbandato e si è schiantato contro un muro lungo l'autostrada A3. Tre dei feriti sono in gravi condizioni, tra cui l'autista del mezzo. Il pullman, si una società collegata alla Flixbus, era diretto a Dusseldorf. A bordo non erano presenti bambini. Non è ancora chiara la causa dell'incidente ma sulla zona aveva nevicato e i meteorologi avevano messo in guardia dal rischio di gelate.

