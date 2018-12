Vittorio Di Battista ha risposto all'articolo de Il Giornale sui debiti della sua azienda 

"Tra le rose e le viole... Oggi sono in vena di filastrocche e rammentando, come diceva Renato Rascel, che è arrivata la bufera ed è arrivato il temporale, esorto gli amici, i conoscenti ed i segugi al soldo, di leggere, se ne sono capaci, i bilanci". Vittorio Di Battista, padre di Alessandro, ex deputato e volto noto di M5s, su Facebook ha commentato l'articolo del Giornale, sulla vicenda dell'azienda di famiglia pubblicata. Secondo il quotidiano infatti la famiglia Di Battista sembrerebbe non aver ancora pagato lavoratori, fornitori e Inps.

Cinquantatremila e 370 euro di debiti verso i dipendenti; 151.578 euro di debiti verso le banche; 135.373 euro di debiti verso i fornitori; 60.177 euro di debiti tributari. È quanto emerge dalla visura camerale della Di.Bi Tec. S.r.l., società della famiglia di Alessandro Di Battista, che è uno dei due soci di maggioranza. I dati si riferiscono all'ultimo bilancio presentato e dunque consultabile attraverso un collegamento al registro delle imprese.

La risposta di Vittorio Di Battista non fuga tutti i dubbi del quotidiano, ma invita i giornalisti a leggere i bilanci. Secondo quanto scritto oggi da il Giornale