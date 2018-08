Crollo ponte: piloni Morandi saranno abbattuti, prima quello est

(Afp) Genova, ponte Morandi

I due monconi di Ponte Morandi saranno entrambi abbattuti, partendo in tempi rapidi da quello Est che insiste sulle abitazioni al momento evacuate. La relazione della commissione del Mit sui piloni rimasti in piedi, secondo quanto si apprende, sottolineerebbe infatti, soprattutto per quello di Levante, un forte rischio cedimento. Nel momento in cui la decisione sull'abbattimento diventerà ufficiale, verrà chiesto alla Procura di procedere con il dissequestro dei monconi per permetterne l'abbattimento. Al momento è in corso un incontro in Prefettura che sta affrontando questa tematica. La commissione ha scritto al Ministero e alla concessionaria Autostrade per avviare gli interventi.

