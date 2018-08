Crollo ponte: oltre 33 milioni per far fronte all'emergenza

La cifra per far fronte alla prima emergenza di Genova dopo il crollo di ponte Morandi e' di oltre 33 milioni. E' quanto prevede l'ordinanza di protezione civile siglata oggi con Regione Liguria, Comune di Genova e capo Dipartimento Nazionale Angelo Borrelli. "Quella di oggi è un'ordinanza importante per avviare concretamente gli interventi emergenziali previsti e sottoposti ai due consigli del ministri del 15 e del 18 agosto" ha spiegato Borrelli. L'ordinanza copre gli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, lo sgombero e lo stoccaggio dei detriti del ponte crollato, gli interventi di viabilità alternativa, il potenziamento del trasporto pubblico locale, ferroviario, stradale e tutta una serie di misure per la portualita' "che consentono a Genova di soffrire il meno possibile di questa tragedia che ovviamente ha grosso impatto su tutta la citta'" ha detto Borrelli.

