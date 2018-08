Il governo stanzia altri 28 milioni per l'emergenza a Genova

Foto: Andrea Leoni / AFP Crollo ponte Morandi, Genova

Risorse per altri 28 milioni di euro sono state destinate dal governo attraverso la riunione straordinaria del Consiglio dei ministri al territorio di Genova per l'emergenza seguita al crollo del ponte Morandi. Lo ha riferito il governatore della Liguria, Giovanni Toti, lasciando la Prefettura. Toti si è detto soddisfatto per quest'altra decisione del governo a favore di Genova, accogliendo le richieste avanzate ieri dagli enti locali. Sarà lo stesso governatore a svolgere il ruolo di commissario straordinario per l'emergenza di Protezione civile. Altra cosa è un commissario per il resto dell'emergenza.

