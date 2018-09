Un villino di due piani nel Comune di Santa Marinella (Roma) è crollato in seguito ad una forte esplosione. I Vigili del fuoco della capitale, al lavoro dalla notte, hanno estratto dalle macerie il corpo senza vita di un uomo, non ancora identificato. Le cause sono ancora in corso di accertamento.

