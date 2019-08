Le notizie del giorno (ore 19,30)

ANDREA RONCHINI / NURPHOTO Luigi Di Maio

MANOVRE PER UN PATTO ANTI-VOTO: DI MAIO "NON INCIUCIO MA BUON SENSO", IL PD SI SPACCA

Tutti invocano l'arbitro del Quirinale. Il capo M5s fissa tre punti: prima il taglio dei parlamentari, poi il voto su Conte e decide Mattarella. Renzi: c'è una maggioranza per un governo istituzionale. Ma Zingaretti dice no a intesa con i 5 stelle: darebbe a Salvini uno spazio immenso. Tra i pentastellati si moltiplicano i favorevoli. Domani il passaggio decisivo in Conferenza dei capigruppo al Senato. Occhi puntati anche su Piazza Affari dopo Fitch.

SALVINI: GRILLO-RENZI PER SALVARE LE POLTRONE, FACCIAMO VOTARE GLI ITALIANI A OTTOBRE

Il leader della Lega: "Pd-M5s? Caldo d'agosto, la situazione è in mano a Mattarella. Chi perde tempo tifa per il caos". Sulle alleanze annuncia incontri in settimana. Da Taormina rilancia il ponte sullo Stretto. Contestato a Catania. Poi sul reddito di cittadinanza: sospetto crei lavoro nero, in caso si cambia.

CRISI: GLI ANALISTI FINANZIARI, SE VINCE SALVINI TAGLIO TASSE STILE TRUMP

Un governo di centrodestra in Italia porterebbe a politiche fiscali di marca trumpiana più favorevoli alla crescita economica, lo sostengono report di JP Morgan e Societè Generale.

HONG KONG: SCONTRI E ARRESTI NEL DECIMO WEEKEND DI PROTESTE

La polizia lancia lacrimogeni, imprecisato il numero di fermati. Migliaia di manifestanti a Victoria Park. Scoppia un caso per una t-shirt Versace, Donatella si scusa con la Cina.

LIBIA: HAFTAR ROMPE LA TREGUA ONU, BOMBARDATI AEROPORTO E MERCATO DI TRIPOLI

La cessazione delle ostilità era stata accettata dal generale per la festa musulmana di Aid al-Adha.

M.O.: SCONTRI SULLA SPIANATA DELLE MOSCHEE, ANCHE LEADER ISLAMICO TRA I FERITI

Disordini a Gerusalemme nel giorno della festa musulmana del sacrificio. Palestinese spara contro i soldati al confine di Gaza, ucciso dai militari.

PAPA: TUTTI RISPETTINO IL DIRITTO UMANITARIO INTERNAZIONALE

Francesco ricorda la Convenzione di Ginevra: proteggere le popolazioni inermi e le strutture civili, scuole, ospedali e campi profughi.

VIOLENZE AL G8 DI GENOVA, ARRESTATO IN FRANCIA L'ULTIMO LATITANTE

A tradire Vincenzo Vecchi, dell'area anarco-autonoma milanese, una vacanza con ex compagna e figlia. Viveva in Bretagna e faceva l'imbianchino. In fuga dal 2012, deve scontare 11 anni.

PONTE DI FERRAGOSTO BOLLENTE, TERMOMETRO A 40 GRADI

Oggi bollino rosso a Roma, Campobasso, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia e Rieti. Coldiretti: due italiani su tre in fuga dalle città.

MOTO GP: DOVIZIOSO BRUCIA MARQUEZ E TRIONFA IN AUSTRIA

Lo spagnolo resta leader del mondiale. Rossi quarto.





