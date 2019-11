Corona condannato in via definitiva per i soldi nel controsoffitto

Confermata la condanna a 6 mesi di reclusione per illecito fiscale inflitta in appello nel 2018 all'ex 'fotografo dei vip' Fabrizio Corona. Lo ha deciso la terza sezione penale della Cassazione, nel processo scaturito dalla vicenda degli oltre 2,6 milioni di euro trovati nel controsoffitto della casa della sua collaboratrice Francesca Persi e in due cassette di sicurezza in Austria.

La pena per Corona era stata dimezzata in appello, rispetto a quella, pari a un anno di reclusione, stabilita dal tribunale: la condanna pronunciata in secondo grado, e confermata oggi in via definitiva con il rigetto dei ricorsi, è relativa al mancato pagamento di una sola cartella esattoriale.

In appello i giudici milanesi avevano applicato anche un'attenuante perché l'imputato aveva saldato il suo debito col fisco in udienza preliminare. Già in primo grado, inoltre, Corona era stato assolto dal più grave reato di intestazione fittizia di beni. Confermata stasera anche la condanna a 3 mesi pronunciata dalla Corte d'appello di Milano per Francesca Persi.

