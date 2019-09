Per i primi due concorsi da Consigliere parlamentare arrivate 15 mila domande

(Agf) Senato, ingresso di Palazzo Madama

Sono scaduti lo scorso venerdì 13 settembre i termini per l'invio delle domande di partecipazione ai concorsi a 30 posti di Consigliere parlamentare della professionalità generale e a 8 posti di Consigliere parlamentare della professionalità tecnica con specializzazione informatica. Le domande pervenute sono rispettivamente 14.535 per il primo concorso e 1.293 per il secondo concorso. Il prossimo venerdì 20 settembre, alle ore 18, scade anche il termine per le domande di partecipazione al concorso a 3 posti di Consigliere parlamentare della professionalità tecnica, con specializzazione in architettura, con specializzazione in ingegneria civile e ambientale e con specializzazione in ingegneria industriale.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.