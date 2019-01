La Cassazione dice no alla revisione del processo Dell'Utri

Alberto Ramella/Agf Marcello dell'Utri

No alla revisione del processo per Marcello Dell'Utri. La quinta sezione penale della Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dai difensori dell'ex senatore del Pdl, condannato in via definitiva a 7 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa, contro la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta che, nello scorso marzo, aveva respinto la richiesta di revisione.

