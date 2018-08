Caporalato: al lavoro nei campi per 3 euro l'ora, 6 arresti nel Mantovano

Scoperto un giro di manovalanza in nero con braccianti sfruttati per il lavoro nei campi in provincia di Mantova, dove 6 persone straniere sono state arrestate con l'accusa di caporalato. L'operazione è scattatain un vasto campo agricolo coltivato ad ortaggi tra i Comuni di Asola e Piubega. I lavoratori, tutti richiedenti asilo, sono stati ascoltati dai carabinieri ai quali hanno dichiarato di lavorare mediamente 12 o 13 ore al giorno e di percepire una paga oraria di tre euro all'ora.

