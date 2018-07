Blitz Polizia Torino in centro sociale Askatasuna, 9 arresti

La Polizia di Stato di Torino ha eseguito diverse misure cautelari nei confronti di appartenenti al centro sociale Askatasuna. I provvedimenti, eseguiti dai poliziotti della Digos di Torino, rientrano in un'indagine sui tafferugli scoppiati in via Roma al corteo del 1 maggio 2017. La Digos ha eseguito 15 misure cautelari, di cui 9 arresti domiciliari e 6 obblighi di dimora, nei confronti dei vertici del centro sociale, che è stato perquisito così come alcune abitazioni delle persone destinatarie delle misure cautelari.

