Un bambino di sette anni è morto a Bovalino, in provincia di Reggio Calabria, per una caduta dal trattore su cui si trovava in compagnia del padre. Sul posto i Carabinieri e il magistrato di turno della Procura di Locri per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

