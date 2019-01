Cos'è l'ergastolo ostativo che deve scontare Cesare Battisti

Afp Cesare Battisti atterrato a Ciampino

La pena dell'ergastolo ostativo si applica a soggetti accusati di reati di particolare gravità, come quelli di mafia o terrorismo, ed è destinata a coincidere, nella sua durata, con l'intera vita del condannato. È quello per il quale si usa spesso l'espressione "fine pena mai". L'ergastolano comune conserva la possibilità che la sua condizione sia periodicamente riesaminata ai fini dell'accesso ai benefici e alle misure alternative, mentre all'ergastolano ostativo, in assenza di una collaborazione, quegli istituti sono esclusi per sempre, a meno che, nel frattempo, non collabori o si verifichino altre particolari circostanze.

Per diversi costituzionalisti, l'ergastolo ostativo è incostituzionale perché contrasta col principio della rieducazione della pena, sottraendo ogni possibile orizzonte di 'ritorno alla vita' per il detenuto. Negli anni la Consulta si è più volte pronunciata sul tema ribadendone invece la costituzionalità ma aprendo la strada a un suo 'ammorbidimento' tanto che nell'agosto dell'anno scorso per la prima volta un ergastolano ostativo, Carmelo Musumeci, ha ottenuto la liberazione condizionale anche grazie al suo percorso rieducativo particolarmente virtuoso. Assieme al costituzionalista Andrea Pugiotto, Musumeci ha pubblicato il libro 'Gli ergastolani senza scampo', diventato una sorta di manifesto giuridico e umano contro questo tipo di pena che è al centro anche di una riflessione nel documentario 'Spes contra Spem' girato da alcuni detenuti di Opera.

Leggi qui: Battisti è atterrato a Ciampino. Sarà subito trasferito nel carcere di Rebibbia

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.