Dell'importanza delle barzellette sui luoghi di lavoro si è parlato anche a Davos

Ivana Pisciotta - Agi Una sala dei congressi a Davos

Vivere un clima disteso sul luogo del lavoro è la prima regola per un’azienda che funzioni. In uno dei panel dei lavori del World Economic Forum di Davos, è stato l’umorismo l’argomento di dibattito, e soprattutto la sua funzione all’interno di una comunità, ad esempio di lavoro. Ne ha parlato Christine Laurens, il cfo di AT Kearney, una società di consulenza di gestione globale americana che si concentra su questioni strategiche e operative dei Ceo di tutto il mondo.

La manager ha ricordato quella che è stata definita la battuta più divertente del mondo. “Due cacciatori sono in un bosco quando uno di loro improvvisamente crolla. Sembra che non respiri e i suoi occhi sono vitrei. L'altro ragazzo chiama al telefono i servizi di emergenza: 'Il mio amico è morto! Cosa posso fare?' L'operatore dice 'Calmati. Per prima cosa, assicurati che sia morto'. C’è solo silenzio, poi si sente uno sparo. Di nuovo al telefono, il ragazzo dice: 'OK, e adesso?'”.

È insomma la barzelletta più efficace, secondo un esperimento condotto nel 2002 dallo psicologo Richard Wiseman. “Quasi 2 milioni di persone provenienti da 70 Paesi hanno votato oltre 40.000 battute, facendo studiare a LaughLab il più grande esercizio del mondo (finora) sulla misteriosa nozione di umorismo e guadagnandosi un record mondiale nel Guinness dei Primati”, ha ricordato la manager. “Un sorriso condiviso o una risata di pancia è una delle migliori esperienze per stabilire un legame tra le persone”, ha spiegato.

L'umorismo fa bene

L'umorismo insomma fa bene: “Gli psicologi Herbert Lefcourt e Rod Martin furono tra i primi a dimostrare che le persone stressate con un forte senso dell'umorismo diventavano meno depresse e ansiose di quelle in cui era meno sviluppata”, ha proseguito la Laurens ricordando che ridere fa aumentare i livelli di beta-endorfine, che ci fanno sentire bene, e dell'ormone della crescita umano, che aiuta a mantenere il nostro sistema immunitario funzionante. Ossia, l'umorismo rappresenta una delle nostre forme più importanti di espressione emotiva. “È un comportamento sociale che rivela chi siamo veramente”, ha proseguito. Un fattore che “permette alle persone di sapere che ci piacciono e che le capiamo, permettendoci di costruire e coltivare le relazioni attraverso gerarchie e persino divisioni culturali”.

Per questo motivo, “l'umorismo ha un buon senso degli affari”: la Laurens ha sottolineato che “trascorriamo così tanto della nostra vita sul luogo di lavoro, perché non dovremmo essere in grado di esprimerci in modo autentico?” La scienza e numerosi studi hanno dimostrato che non si perde tempo né si perde in produttività. Anzi.

Prove scientifiche

“È scientificamente dimostrato che fornisce motivazione e può aiutare a prevenire lo stress. Non solo, ma è anche un segno distintivo di un leader di successo: se usato in modo efficace, segnala fiducia e competenza. Inoltre, nei luoghi di lavoro, l’umorismo aiuta e incoraggia le persone a essere se stesse, e il risultato è una forza lavoro più leale e produttiva”.

Allo stesso tempo, i social media hanno dato a chiunque disponga di una connessione Internet una piattaforma per commenti negativi e trolling, nonché una cronologia online visibile. È facile, ha spiegato, fraintendere uno scherzo o ad esempio un insulto soltanto tramite un emoticon: questa dipendenza dai social in una società che sta diventando sempre più avversa al rischio e litigiosa, potrebbe contribuire a promuovere un fattore di paura (o quella che è stata definita una "spirale del silenzio"), in cui le persone diventano sempre più riluttanti a esprimersi liberamente sul lavoro.

Puntare sulla forza lavoro che si ha

“Non sarebbe terribile se l'umorismo scomparisse dai nostri luoghi di lavoro?”, ha chiesto la Laurens alla platea. “Un sacco di grandi organizzazioni sembrano aver capito che c'è un problema e stanno assumendo consulenti umoristici per aiutarlo a risolverlo. Personalmente, lo trovo un po' deprimente, in quanto mostra quanto siano stati allontanati alcuni ambienti di lavoro dai nostri impulsi umani chiave, ma almeno è un inizio”.

Per le imprese, “l'arma migliore a loro disposizione è probabilmente la loro attuale forza lavoro. Ciò significa che le questioni relative al coinvolgimento e alla collaborazione dei dipendenti assumeranno un significato ancora maggiore nei prossimi anni. Coloro che sono in grado di motivare i dipendenti a godersi il loro tempo al lavoro avranno maggiori possibilità di successo, e credo che l'umorismo sia la chiave”.

La Laurens offre ai manager anche alcuni consigli: prendere in giro i nostri compagni di lavoro ma sempre senza andare oltre i limiti appropriati; scherzare sempre con buone intenzioni e mai in modo malevolo; puntare a ridere con qualcuno e non su di lui, ovviamente senza malizia; ridere anche di se stessi e prendersi in giro insieme agli altri.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.