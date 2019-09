Un bambino è caduto dal balcone nel Lodigiano: preso al volo da un ragazzo

Maria Laura Antonelli / AGF ambulanza (AGF)

Un bambino di 4 anni è caduto da un balcone al secondo piano di una palazzina salvandosi però miracolosamente grazie al gesto di un giovane 20enne che lo ha afferrato al volo. Secondo quanto riporta un quotidiano locale, il fatto è avvenuto questa mattina nel Lodigiano, a Casalmaiocco. Protagonista del salvataggio, un addetto alla stazione di benzina e autolavaggio situata in un piazzale antistante l'abitazione del piccolo, lungo la strada provinciale 159. Il giovane nell'afferrare il bimbo è caduto a terra riportando qualche ferita.

A quanto si è potuto ricostruire sembra che il piccolo sia sfuggito al controllo dei genitori arrampicandosi pericolosamente, ma la scena è stata notata dalle persone presenti alla pompa di benzina; in due si sono avvicinati al balcone e uno di essi è riuscito a prendere al volo il bimbo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, rivelatisi per fortuna inutili, anche se il bimbo è stato portato all'ospedale di Vizzolo Predabissi per controlli.

