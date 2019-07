Balotelli è stato denunciato per istigazione a delinquere e gioco d'azzardo 

Istigazione a delinquere ed esercizio del gioco d'azzardo. Questo sono i reati che la procura di Napoli potrebbe a breve contestare al calciatore Mario Balotelli, dopo la scommessa di sabato scorso a Mergellina, storico ormeggio di Napoli. Con lui sono stati denunciati l'amico Catello Buonocore, l'uomo che si è lanciato in mare in sella al suo scooter per vincere 2 mila euro, e l'uomo che ha girato il video che poi ha fatto il giro del web diventato virale.

Gli investigatori della Polizia Municipale hanno consegnato ai pm i risultati delle attività investigative che riguardano Balotelli, Buonocore e il titolare della concessione d'uso del molo di Mergellina dal quale Buonocore si è buttato in acqua con lo scooter. Ai tre è stata anche contestata la violazione del Testo Unico dell'Ambiente, ovvero l'abbandono di rifiuti pericolosi. Ieri lo scooter e' stato ritrovato in via Andrea d'Isernia, nel quartiere Chiaia, non lontano dal lungomare.

