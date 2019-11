Titoli e aperture: le grane del governo sui quotidiani in edicola

Il governo assicura di essere pronto a rimodulare le disposizioni sulla plastic tax, ma anche a riflettere sulla sugar tax e sulla stangata prevista per le auto aziendali. Intanto il confronto, ma anche la sfida, ora si sposta in Parlamento.

La manovra ci arriva con un testo che subirà modifiche. Parecchi sono gli emendamenti già presentati. Ma il problema restano le coperture economiche. E Di Maio rilancia una battaglia dei 5 Stelle sui negozi che rimangono sempre aperti, anche la domenica.

CORRIERE DELLA SERA

Intesa difficile sulla manovra

La sfida in Aula. E Di Maio rilancia: no ai negozi sempre aperti

LA REPUBBLICA

La nuova Europa dovrà fare patti con i sovranisti

“Non abbiamo scelta, a seconda dei casi chiederemo i loro voti”, parla Vestager vicepresidente della prossima Commissione Ue che ancora non parte. Di Maio in Cina, ma la Via della Seta è ferma

Plastic tax, Gualtieri:“Giusta ma si cambia”. Renzi esulta, Zingaretti: basta furbizie

LA STAMPA

Pignatone: “La prova c’è Mafie e corruzione condizionano Roma”

“Non servono omicidi e bombe, basta il vincolo associativo a delinquere”

IL SOLE 24 ORE

I primi vincenti e perdenti della manovra che ferma l’Iva

I margini limitati. L’alt alle aliquote assorbe 23,1 dei 30 miliardi disponibili. Di ciò che resta la quota principale va al taglio del cuneo

I destinatari. Stop al superticket e bonus bebè Rischio Imu-Tasi sulla casa. Rilancio su 4.0 per le imprese. Stretta sull’auto ai dipendenti

IL MESSAGGERO

Manovra, mancano 2 miliardi

Finanziaria, al via oggi in Senat. Conte: «Ora trattino i partiti, purché a saldi invariati»

Scontro sulla plastic tax, Gualtieri: va rimodulata. Renzi soddisfatto, ma altolà di Di Maio

IL GIORNALE

GOVERNO DI PLASTICA

Il Pd giù nei sondaggi ora frena sulla tassa. Ma M5s insiste

Caccia a 1,6 miliardi, rischio patrimoniale

LIBERO QUOTIDIANO

Nel paese di Di Maio in 12mila incassano il reddito grillino

A Pomigliano d’Arco e dintorni prendono il sussidio e non faticano

De Luca: l’obolo è servito a pagare la manovalanza della camorra

IL FATTO QUOTIDIANO

Tutte le balle sulla plastic tax

“Aziende in ginocchio”. Ma esiste in mezza Europa e non fa danni, anzi

IL FOGLIO

TRAFFICO DI INFLUENCER

La rivoluzione dei like, il corso populista di Instagram, il futuro senza quattrini di TikTok.

Ma si può ancora trasformare in oro (e in un lavoro) l’algoritmo di un social?

Nomi e idee. Viaggio contromano nelle case dei guru italiani, tra predoni, stories e incredibili opportunità

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Il governo frena sulla plastica

Gualtieri: la tassa si può modulare bene, ma il cuneo fiscale non si tocca

Renzi ancora all’attacco, Pd e 5S lo accusano: così fai il gioco di Salvini

IL MATTINO

Fondi ai Comuni, Sud scippato

Federalismo, ricostruiti i dati secretati dal 2015: Napoli perde 159 milioni: Afragola e Giuliano le più stnagete d’Italia. Un campano vale 36 euro meno di un lombardo. Scure su disabili e anziani

LA NAZIONE

Tassa sulla plastica, il governo frena

Il ministro Gualtieri: va rimodulata. Renzi esulta, scontro con M5s e Pd. Zingaretti: basta furbizie

IL SECOLO XIX

Il fango travolge mezza Liguria

Decine di sfollati tra Chiavari e Spezia, 40 famiglie isolate a Sanremo. Oggi è allarme mareggiata

IL TEMPO

ANTISCASCISTI PER GIOCO

Allarme democratico a Lucca: «Ci sono due vestiti da nazisti». Politici scatenati, arriva la Digos

Erano due ragazzini al raduno dei fan dei videogame travestiti da personaggi della serie Wolfenstein

