L'aggressione all'atleta italiana Daisy Osakue 

Una ragazza di colore di 22 anni della nazionale italiana di atletica leggera è stata aggredita nella notte a Moncalieri, alle porte di Torino, da un gruppo di persone che dai finestrini di un’automobile le hanno lanciato contro delle uova, colpendola al volto. La ragazza si chiama Daisy Osakue ed è primatista italiana under 23 di lancio del disco. Ha riportato una lesione della cornea e nelle prossime ore si sottoporrà a un intervento per rimuovere un frammento di guscio d’uovo. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto.

Il Quotidiano Piemontese, scrive: "Daisy non conosce i suoi aggressori e tra le ipotesi c’è quella che si sia trattata di un’aggressione di stampo razzista. Sabato cominciano i Campionati Europei Assoluti a Berlino e a questo punto la partecipazione della nostra atleta è a serio rischio".

Repubblica invece ricorda la storia dell'alteta, "nata a Torino da genitori nigeriani emigrati in Italia. Inizia la carriera con le prove ad ostacoli, dove riesce ad ottenere un titolo cadetti nel 2011. Benché principalmente ostacolista, il suo talento come discobola e pesista è visibile fin dai primi anni e i buoni risultati portano la giovane Daisy a focalizzarsi in queste due discipline". Ma contemporaneamente prosegue gli studi alla Angelo State University, nel Texas. "Due mesi dopo, in un meeting ad Abilene stabilisce un nuovo primato italiano under 23, scagliando il disco a 57,49 metri.L'8 aprile 2018 gareggiando nella sua facoltà, porta il suo personale a 59,72 m, record italiano promesse e quarta migliore prestazione di sempre tra le discobole italiane".



Molto duro il commento del direttore di TgLa7 Enrico Mentana che su Facebook scrive:

Salvini, Di Maio, ma come si fa a dire che non c'è un aumento allarmante di episodi di intolleranza nei confronti dei neri in questo paese? Non è che perché i partiti di opposizione stanno lì imbambolati a decidere cosa fare sul presidente della Rai potete pensare che dorma anche l'informazione. Gli episodi si accumulano. Stanotte un'atleta della nazionale italiana di atletica (ve lo sottolineo perché siete sovranisti), Daisy Osakue, di origine sudafricana, è stata aggredita a Moncalieri mentre rincasava da un gruppo di giovani. L'hanno colpita in piena faccia. È a rischio la sua partecipazione agli europei di Berlino. Cosa erano, sostenitori di altre nazionali? Anche se si sta al mare non si può nascondere la testa sotto la sabbia.

E su Instagram rincara la dose, condividendo una foto dell'atleta ferita e in lacrime, dove definisce gli autori dell'aggressione fascista delle "merde".

