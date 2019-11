Il guaio della fuga di Arcelor-Mittal da Taranto raccontato dai quotidiani in edicola

Agi Stabilimento Arcelor Mittal di Taranto (ex Ilva)

ArcelorMittal annuncia l’addio all’Ilva. Dietro il recesso dell’impegno sull'impianto di Taranto lo stop allo scudo penale per gli ex manager e i provvedimenti del Tribunale di Taranto. Il governo alla società che guida l’azienda: cercate solo una scusa. L’allarme dei sindacati: una bomba sociale. Conte convoca tutti a Roma: non consentiremo la chiusura. E sulla manovra economica e finanziaria e la plastic tax il premier ora apre al dialogo con i produttori: incontriamoci e studiamo le misure.

CORRIERE DELLA SERA

Il caso Ilva scuote il governo

ArcelorMittal si ritira, a rischio 10.700 posti. Il Colle preme per una soluzione

LA REPUBBLICA

Sulla pelle dell’Ilva

ArcelorMittal annuncia l’addio: “Senza lo scudo penale non si può risanare Taranto”. A rischio 15 mila posti

Il governo: “Solo un alibi per tagliare 5 mila operai”. Attacchi tardivi del Pd alla linea dura imposta dal M5S

Renzi lavora a una cordata con Jindal e Cdp che rilevi la fabbrica

LA STAMPA

Mittal, addio all’Ilva e apre la crisi dell’acciaio Conte: cercano scuse

Il premier convoca le parti a Roma. E Renzi riesuma la vecchia cordata

IL SOLE 24 ORE

Ex Ilva, ArcelorMittal restituisce le chiavi

Le cause: annullamento dello scudo penale e rischio chiusura dell’altoforno 2

Il Governo: non ci sono i presupposti per il recesso Conte convoca l’azienda

IL MESSAGGERO

Schiaffo d’acciaio

Governo nel panico, Conte offre all’azienda un decreto. E rispunta la vecchia cordata

Accuse a M5S-Pd: cancellato l’emendamento con le tutele. I sindacati: bomba sociale

IL GIORNALE

FANNO FALLIRE L’ITALIA

Senza scudo penale, Arcelor annuncia l’addio all’acciaieria: si rischiano 10mila disoccupati e 24 miliardi di buco. Disastro firmato Di Maio-Conte

Imprese in rivolta: «Sciopero fiscale contro la plastic tax»

LIBEERO QUOTIDIANO

«Il Vangelo è comunista»

Il vescovo di Mazara del Vallo. Il monsignore spiega che con Salvini è difficile dialogare e che i leghisti non sono cattolici poi dice che il Papa non fa politica, semmai sono i compagni ad aver copiato la parola di Gesù

IL FATTO QUOTIDIANO

PRESO INFILTRATO DELLA MAFIA IN PARLAMENTO

IL RADICALE NICOSIA INSULTAVA FALCONE E BORSELLINO, CHIAMAVA “PREMIER” MESSINA DENARO, TRATTAVA OMICIDI, PORTAVA PIZZINI IN CARCERE. CON LA EX LEU OCCHIONERO​

IL FOGLIO

A Baghdad la piazza non molla, ma l’Iran prepara la repressione

Teheran non può permettersi questa incredibile onda anti iraniana nel paese vassallo. Ci si aspetta ferocia in piazza

Cominciano le sparizioni

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Mazzata d’acciaio a Taranto

Arcelor Mittal lascia l’ex Ilva: «Scudo penale e giudici le cause». Ira del governo: convocata l’azienda

A rischio oltre 10mila posti di lavoro. Choc in fabbrica. I sindacati: bomba sociale pronta a esplodere

LA NAZIONE

L’ILVA SE NE VA, CI COSTA 24 MILIARDI

IL SECOLO XIX

ArcelorMittal abbandona l’Ilva Governo in affanno: non può farlo

Palazzo Chigi: sono solo scuse. E convoca l’azienda per domani. Renzi rilancia la vecchia cordata

Fiato sospeso per 20 mila lavoratori. I dipendenti di Genova: «A Roma scelte schizofreniche»

IL TEMPO

Pacco d’acciaio. Pd e Cinque stelle fanno scappare l’Ilva

Arcelor Mittal annuncia la cessione dell’azienda. Decisivo il no del governo allo scudo aziendale.

