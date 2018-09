Nave Aquarius salva 11 migranti al largo della Libia: "Abbiamo informato le autorità italiane"

Nave Aquarius ha completato il salvataggio di una piccola imbarcazione in difficoltà in acque internazionali al largo della Libia. Ne dà notizia via Twitter Sos Mediterranee Italia, spiegando che “la barca, sovraffollata, cominciava a prendere acqua. Nessuno aveva giubbotti di salvataggio. Le 11 persone a bordo sono ora al sicuro”. Prima del salvataggio, Aquarius “ha informato le autorità marittime libiche. Non avendo risposta, sono state informate le autorità marittime italiane, maltesi e tunisine. Per il momento hanno risposto solo le autorità italiane e hanno dichiarato che informeranno le autorità libiche”.

