Alpinista muore precipitando per 600 metri sul Monte Rosa

Gli operatori del Soccorso Alpino Valdostano hanno recuperato in elicottero il corpo senza vita di un alpinista, ancora non identificato, precipitato sul Castore, Monte Rosa, per circa 600 metri lungo la parete ovest. Il medico dell'equipaggio ha constatato il decesso dell'uomo. Il corpo dell'alpinista sarà affidato al Soccorso alpino della Guardia di Finanza per le operazioni di polizia giudiziaria.

