Per Alitalia presentate offerte da Atlantia, Toto, Claudio Lotito e Avianca

Foto: Tiziana Fabi / Afp Alitalia

Oltre a Ferrovie dello Stato, Mef (Ministero economia e finanza) e Delta hanno presentato la loro offerta per Alitalia anche Atlantia, il gruppo Toto, l'azionista di maggioranza della compagnia colombiana Avianca, German Efromovich e il presidente della Lazio, Claudio Lotito.

Le proposte, secondo quanto si apprende, arrivate a Mediobanca saranno valutate stanotte sotto il profilo industriale e finanziario e domani approderanno al Cda di Fs, fissato alle 12,30. Dopo di che le proposte saranno portate al Mise e ai commissari di Alitalia per la costituzione del consorzio non necessariamente con le quote. (

