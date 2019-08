Le notizie del giorno (ore 13 , 30 )

ALEXEY VITVITSKY / SPUTNIK Bce, Draghi

BCE PREPARA IL BAZOOKA CONTRO LA RECESSIONE, A SETTEMBRE TAGLIO DEI TASSI E NUOVO QE

Olli Rehn, governatore della Banca centrale finlandese e nel board dell'Eurotower, dice al Wsj che sono pronte misure di stimolo all'economia già dal mese prossimo. Effetto positivo sulle Borse. Tutte in rialzo le europee, Milano oltre +1%. Tokyo piatta. Spread cala a 205 punti, minimo record dei Bund.

TRUMP PROVA A EVITARE LA RECESSIONE E PUNTA SULLA CINA, "I NEGOZIATI SUI DAZI SONO IN PIEDI"

Il presidente sferza la Federal Reserve sulla politica monetaria e cerca il rilancio del negoziato con Xi Jinping. Il Giappone supera la Cina come primo detentore del debito Usa.

WALL STREET SCOMMETTE ANCORA SULLA CRESCITA, FUTURE IN NETTO RIALZO

Sul Dow Jones avanzano dello 0,9% e sul Nasdaq dell'1%. La Borsa di New York crede sui nuovi stimoli annunciati dalla Bce e su una reazione di Trump ai segnali di recessione.

CRISI: DELRIO, TRA PD E M5S 'GROSSE KOALITION' ALLA TEDESCA

Il capogruppo dem alla Camera: "Salvini ha commesso un errore clamoroso, se ne esce con un accordo scritto con i 5 stelle". Il modello proposto è quello che in Germania al patto tra Cdu e Spd per il governo Merkel: "Convochiamo le menti migliori, per dare un'impronta diversa". I temi: lavoro, taglio del cuneo fiscale, salario minimo. Salvini: ho tutti contro perché ho fermato la mangiatoia dell'immigrazione. Di Maio: grazie a chi ci sostiene, non mollo. Il traguardo è il 20 agosto, quando Conte sarà in Aula al Senato.

MIGRANTI: SBARCO COL CONTAGOCCE DA OPEN ARMS, ALTRI 4 MALATI SCESI A LAMPEDUSA

Ieri erano state autorizzate a lasciare la nave della ong spagnola 5 persone per motivi sanitari. Sei Paesi europei pronti ad accogliere tutti, "gratitudine" dell'Ue.

HONG KONG: CINA, NON CI SARÀ UN'ALTRA TIANANMEN

Il giornale del governo di Pechino: abbiamo metodi più sofisticati che la forza. Undicesimo weekend manifestazioni. Si dimette il ceo di Cathay Pacific dopo la cancellazione dei voli per le proteste. La scalata dello spiderman francese per promuovere la pace.

NORDCOREA LANCIA ALTRI 2 MISSILI, STOP AI COLLOQUI CON SEUL

I vettori, ancora non identificati, caduti in mare. Sesto test in meno di un mese. Pyongyang irritata per le esercitazioni militari del Sud con gli Usa: non abbiamo niente da discutere.

LUGLIO IL MESE PIÙ CALDO MAI REGISTRATO, 1,7 GRADI SOPRA LA MEDIA

L'ente americano per le ricerche sull'atmosfera e gli oceani: il 2019 potrebbe essere fra i tre anni più caldi di sempre.

TRUMP LA FINESTRA SULL'ARTICO, "COMPRIAMO LA GROENLANDIA"

Wsj: il presidente ha chiesto al suo staff di studiare la fattibilita' dell'acquisizione dell'enorme isola dalla Danimarca. Ci aveva già provato Truman senza riuscirvi.

L'ADDIO A NADIA TOFFA, "AMATA PER LA SUA SETE DI GIUSTIZIA"

Centinaia di persone ai funerali celebrati a Brescia da don Patriciello, il parroco della 'terra dei fuochi'. (AGI)



