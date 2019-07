Sospesi i voli all'aeroporto di Tripoli "sotto attacco"

L'aeroporto di Mitiga in Libia ha fermato il traffico aereo dopo essere stato preso di mira da un attacco aereo, lo scrive il sito di al-Arabiya che cita una dichiarazione.

Si tratta dell'unico aeroporto funzionante a Tripoli, già attaccato per diversi mesi dall'esercito nazionale libico con sede a est. Sabato, era stata annunciata per imminente una nuova offensiva delle forze del maresciallo Khalifa Haftar per la conquista della capitale del Paese africano.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.