Accoltella infermiera nel Centro di Salute Mentale, arrestato

È stato arrestato dai carabinieri di San Vito al Tagliamento, per tentato omicidio, un uomo di 50 anni che, armato di coltello, ha ferito con alcuni fendenti un'infermiera del Centro di Salute Mentale del posto.

Questa mattina il paziente si era presentato al Csm per la consueta terapia giornaliera e poco dopo essere entrato per attendere il suo turno ha estratto il coltello da cucina che si era portato da casa e ha colpito al torace la donna, rimasta ferita in maniera non grave. Il feritore è stato arrestato in flagranza di reato e portato nella casa circondariale di Pordenone. La donna è ricoverata all'ospedale di San Vito dove è stata sottoposto a un intervento chirurgico.

