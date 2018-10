Papa: "Abortire è come affittare un sicario per risolvere un problema"

Il Papa ha preso nettamente posizione contro l'aborto. "Interrompere una gravidanza è come fare fuori uno. E’ giusto fare fuori una vita umana per risolvere un problema?", Ha chiesto Francesco ai fedeli di piazza San Pietro. "E’ giusto - ha continuato il Papa - affittare un sicario per risolvere un problema? Fare fuori un essere umano è come affittare un sicario per risolvere un problema", ha scandito Francesco.

