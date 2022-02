Finora i cittadini hanno presentato 130 raccomandazioni sul futuro dell'Unione

AGI - “I primi tre panel” della Conferenza sul futuro dell’Europa “che hanno finalizzato il lavoro hanno messo assieme, in totale, 130 raccomandazioni” destinate alla plenaria “e ci aspettiamo che questo fine settimana arriverà un altro gruppo di raccomandazioni che coprirà le materie del quarto panel”, che si riunirà questo fine settimana a Dublino. Lo ha spiegato un funzionario dell’Ue che segue da vicino lo svolgimento dell'esperimento di confronto tra le istituzioni di Bruxelles e i cittadini.

Il Panel uno della Conferenza sul futuro dell’Europa si riunirà nel fine settimana a Dublino per discutere le proposte e votare le raccomandazioni da destinare alla plenaria della Conferenza. Si tratta dell'ultima riunione dei panel dei cittadini. I lavori “inizieranno venerdì e la struttura del panel sarà molto simile a quella degli altri tre” che si sono riuniti nelle ultime settimane, ha spiegato una funzionaria Ue che segue i lavori della Conferenza.

L’Istituto irlandese per gli affari internazionali ed europei (Iiea) ospiterà al Castello di Dublino i circa duecento cittadini europei che fanno parte del panel. “I cittadini si incontreranno prima in sessione plenaria, dove verrà ricordato l'obiettivo dell'intero panel: formulare le raccomandazioni sugli argomenti selezionati”. Dopodiché, i membri “si incontreranno nei sottogruppi per discutere” e “anche nel formato del forum aperto che consentirà ai cittadini di leggere gli orientamenti che hanno sviluppato durante la precedente sessione online di novembre”, ha spiegato la funzionaria. “Li aiuteremo a dare priorità agli orientamenti che vorrebbero trasformare in raccomandazioni”, ha aggiunto.

“Il giorno successivo”, cioè sabato, “i cittadini lavoreranno all'interno dei sottogruppi, formulando le loro raccomandazioni” e si darà spazio “al meccanismo di feedback, in cui l'inviato speciale di ciascun sottogruppo andrà in un altro sottogruppo per condividere e presentare le raccomandazioni e per ricevere un giudizio” sul lavoro svolto. Domenica i cittadini si ritroveranno nel formato del forum aperto per esaminare le raccomandazioni e raccoglierne i messaggi chiave. Dopodiché i membri del panel voteranno le raccomandazioni. “La votazione è anonima - ha ricordato la funzionaria Ue - e tutte le raccomandazioni che raggiungono la soglia del 70% saranno adottate, mentre le altre verranno respinte”.