Al via la sessione vituale dei panel dei cittadini per la Conferenza sul futuro dell'Europa

AGI - Dopo il primo ciclo di incontri in presenza a Strasburgo, inizia la seconda sessione di lavoro, questa volta in videoconferenza, per i duecento cittadini del primo panel tematico della Conferenza sul futuro dell’Europa. L’attenzione dei partecipanti sarà concentrata sui temi economici, della giustizia sociale, del lavoro e dell’istruzione.

I cittadini selezionati sono stati estratti a sorte tra i 450 milioni di europei con modalità che garantiscono la rappresentanza geografica, economica, di genere e generazionale. La sessione di confronto e deliberazione sulle proposte da indirizzare alle istituzioni Ue si potrà seguire in streaming sul canale Ebs+ della Commissione europea o sul sito ufficiale del Parlamento europeo dalle 17 alle 19 e 30 e domenica dalle 15 e 50 alle 17 e 20.

Nei successivi tre weekend del mese si terranno le sessioni degli altri tre panel tematici, uno ogni fine settimana.