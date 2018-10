Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in forte rialzo sopra 295 punti dai 284 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è a 3,40%. Gli occhi sono puntati sul rientro anticipato a Roma dal Lussemburgo del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che oggi non parteciperà alla riunione dell'Ecofin per poter lavorare al bilancio, dopo la definizione della Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza.

