Si getta in mare dopo lite con fidanzato: ritrovato il corpo di Alessia

È stato trovato il cadavere di Alessia Puppo, la donna di Strevi (Alessandria) dispersa in mare dalla sera di San Silvestro ad Albenga (Savona) quando, dopo una lite con il compagno, era stata vista gettarsi in mare. Il corpo è stato avvistato in mare intorno alle 13.30 dai soccorritori, al largo di Alassio, ed è stato recuperato. Le ricerche degli uomini e dei mezzi della capitaneria di porto e dei vigili del fuoco erano iniziate già la sera di Capodanno, subito dopo l'allarme lanciato dagli amici di Alessia, ed erano state portate avanti fino a oggi. Secondo quanto ricostruito dagli amici e dai testimoni, Alessia, di professione male up artist, aveva cenato con la compagnia giunta dal Piemonte in Riviera per il cenone, ma all'improvviso aveva avuto un diverbio con il fidanzato, era corsa in spiaggia e, tolta la giacca, si era gettata in mare.

Secondo quanto spiegato dalla Capitaneria di porto, il corpo - recuperato solo intorno alle 15.10 - è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria dal magistrato di turno nell'obitorio di Zinola (Savona). Al momento si attende il riconoscimento formale della salma da parte dei genitori della trentatreenne. Per le ricerche della giovane, sono stati messi in campo mezzi aeronavali e subacquei della Guardia costiera e dei vigili del fuoco, mezzi aeronavali dei carabinieri e della Finanza, coordinati dalla Capitaneria di porto di Savona. Il primo avvistamento del corpo c'è stato alle 12.30 da parte dell'elicottero Nemo della Guardia costiera di Sarzana.

