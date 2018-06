Migranti: Salvini stoppa nave spagnola Open Arms: "Mai in Italia"

Riccardo De Luca/Agf Matteo Salvini

Scoppia un nuovo caso Ong sul fronte dei migranti: il ministro dell'Interno Matteo Salvini stoppa la spagnola Open Arms, e lo annuncia su Facebook. "La nave Open Arms, di Ong spagnola con bandiera spagnola - scrive Salvini - si è lanciata poco fa verso un barcone e, prima dell’intervento di una motovedetta Libica in zona, ha in tutta fretta imbarcato una cinquantina di immigrati a bordo. Questa nave si trova in acque Sar della Libia, porto più vicino Malta, associazione e bandiera della Spagna: si scordino di arrivare in un porto italiano. Stop alla mafia del traffico di esseri umani: meno persone partono, meno persone muoiono".

La nave dell'ong spagnola Open Arms ha "recuperato e tratto in salvo 59 migranti alla deriva e in pericolo di vita". I migranti sono tutti a bordo della nave, fa sapere l'ong con un 'Tweet', "diretti "verso un porto sicuro". "Nonostante gli ostacoli, continuiamo a proteggere il diritto alla vita degli invisibili", fa sapere l'ong osservando che "le storie di quello che hanno vissuto in Libia sono terrificanti". La notizia del salvataggio era stata già data, circa un'ora fa, dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini: "Non arriveranno mai in Italia"

