Migranti: Ong, migranti Aquarius andranno in Spagna su navi italiane

(Afp) La nave Aquarius

I 629 migranti a bordo della nave 'Aquarius' saranno trasferiti su navi italiane e condotti in Spagna. Lo afferma su Twitter la Ong Sos mediterranee, cui appartiene la nave fermata ieri nel Mediterraneo tra Malta e la Sicilia dal divieto di attraccare in porti italiani disposto dal governo. La Spagna ha accettato di accogliere i profughi della 'Aquarius', che avrebbe dovuto dirigersi verso il porto di Valencia. Ma la ong aveva manifestato le difficoltà per la sua nave di compiere una rotta così lunga, circa 700 miglia nautiche, senza adeguate scorte di acque e cibo per i passeggeri.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it