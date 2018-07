Lavoro: ok definitivo del Senato al dl ammortizzatori in deroga

L'Assemblea del Senato ha approvato definitivamente il ddl di conversione del decreto che contiene misure urgenti in materia di ammortizzatori sociali in deroga. Il provvedimento stanzia ulteriori risorse (9 milioni di euro per il 2018), a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, per prorogare di sei mesi il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga nelle aree di crisi industriale complessa della Regione Sardegna (polo industriale di Portovesme e di Porto Torres). La platea dei lavoratori interessati è di circa mille unità. Il testo opera un chiarimento riguardo al finanziamento delle proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, al fine di evitare un'ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni di fatto identiche.

