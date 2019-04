Salvini, "120 tifosi juventini fermati ad Amsterdam, con attrezzatura non da stadio"

Cosimo Martemucci / Agf Matteo Salvini

"Mi dicono che 120 tifosi juventini sono stati fermati ad Amsterdam e che avevano oggetti non proprio adatti per andare allo stadio". E' quanto ha riferito il ministro dell'Interno Matteo Salvini in diretta Facebook.

