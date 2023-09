Scoperta una nuova specie di tarantola blu elettrico

AGI - È stata scoperta, in Thailandia, una nuova specie di tarantola dalla colorazione blu elettrico. È quanto emerge dallo studio pubblicato sulla rivista, ZooKeys, condotto da Narin Chomphuphuang della Khon Kaen University, che, dopo l'annuncio della presenza del Taksinus bambus in Thailandia, assieme a una squadra di ricerca e allo YouTuber locale, JoCho Sippawat, hanno intrapreso una spedizione di ricerca nella provincia di Phang-Nga. Lì, hanno identificato la nuova specie di tarantola grazie alla sua caratteristica colorazione blu elettrico. Si tratta della prima specie di tarantola mai trovata in una foresta di mangrovie thailandese.

"Nel 2022 è stata scoperta la tarantola dei culmi di bambù, che rappresenta il primo caso conosciuto di una specie di tarantola che vive all'interno di steli di bambù - ha detto Chomphuphuang -. Grazie a questa scoperta abbiamo deciso di unirci al gruppo per una fantastica spedizione, durante la quale abbiamo incontrato una nuova e affascinante specie di tarantola blu elettrico. Il primo esemplare che abbiamo trovato era su un albero della foresta di mangrovie".

"Queste tarantole abitano alberi cavi e la difficoltà di catturare una tarantola blu elettrico risiede nella necessità di arrampicarsi su un albero e attirarla fuori da un complesso di cavità in condizioni di umidità e scivolosità - ha continuato Chomphuphuang -. Durante la nostra spedizione, abbiamo camminato di sera e di notte durante la bassa marea, riuscendo a raccoglierne solo due. Il segreto della vivida colorazione della tarantola non risiede nella presenza di pigmenti blu, ma piuttosto nella struttura unica del loro pelo, che incorpora nanostrutture che manipolano la luce per creare questo sorprendente aspetto blu, uno dei colori più rari che compaiono in natura, il che rende questa colorazione particolarmente affascinante fra gli animali".

Per apparire blu, un oggetto deve assorbire quantità molto piccole di energia e riflettere la luce blu ad alta energia. La generazione di molecole in grado di assorbire questa energia è complessa, per cui il blu in natura è relativamente raro. "Ciò che è ancora più affascinante è la sua capacità di mostrare non solo il blu ma anche una bella tonalità di viola, creando un notevole effetto iridescente - ha proseguito Chomphuphuang -. Questa specie si trovava in precedenza sul mercato commerciale delle tarantole ed era conosciuta come, Chilobrachys sp. Electric Blue Tarantula, ma non esisteva alcuna documentazione che ne descrivesse le caratteristiche distintive o l'habitat naturale".

"La tarantola blu elettrico - ha aggiunto Chomphuphuang - dimostra una notevole adattabilità; queste tarantole possono, infatti, prosperare in tane arboree e terrestri nelle foreste sempreverdi. Tuttavia, quando si tratta di foreste di mangrovie, il loro habitat si limita a risiedere nelle cavità degli alberi a causa dell'influenza delle maree", ha aggiunto Chomphuphuang.

Il nome scientifico di Chilobrachys natanicharum è stato scelto dopo una campagna d'asta per la denominazione della nuova specie. Il vincitore della campagna è stata la Nichada Properties Co. Ltd. Tailandia, che ha proposto una combinazione dei nomi dei dirigenti dell'azienda, Natakorn Changrew e Nichada Changrew. Tutti i proventi dell'asta sono stati devoluti a sostegno dell'istruzione dei bambini Lahu in Thailandia e dei malati di cancro.

"Il popolo Lahu è una tribù indigena delle colline della Thailandia settentrionale ed è noto per la sua cultura vivace e il suo stile di vita tradizionale. Purtroppo, a molti bambini Lahu viene negato l'accesso all'istruzione a causa della povertà, lasciando loro scarse opportunità per il futuro. Inoltre, il cancro rimane un importante problema di salute pubblica a livello globale, che colpisce milioni di persone ogni anno. Molti pazienti affetti da cancro devono affrontare difficoltà economiche, che possono rendere ancora più difficile l'accesso a cure di qualità.

"Crediamo che tutti meritino di avere accesso a un'assistenza sanitaria di qualità, indipendentemente dalla loro situazione finanziaria", hanno scritto i ricercatori nel loro articolo. "È essenziale che il grande pubblico comprenda l'importanza della tassonomia come aspetto fondamentale della ricerca - ha evidenziato Chomphuphuang -. La tassonomia ha un ruolo vitale, che va dal semplice, come quando le persone si informano sui social media sul nome di un ragno, alla conduzione di ricerche cruciali volte a preservare queste specie dall'estinzione".

Le foreste di mangrovie devono affrontare la minaccia incombente della deforestazione. La tarantola blu elettrico è anche una delle tarantole più rare al mondo. "Questo solleva una questione critica: stiamo involontariamente contribuendo alla distruzione dei loro habitat naturali, spingendo queste creature uniche fuori dalle loro case?", si sono chiesti i ricercatori nelle conclusioni del loro studio.