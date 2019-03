In 10 anni in Italia sono aumentati i miliardari: da 12 a 35

Articolo aggiornato alle ore 18,35 del 6 marzo 2019*

Jeff Bezos è ancora l’uomo più ricco del mondo. Bill Gates si conferma primo inseguitore mentre Warren Buffett occupa il terzo gradino del podio. Nella classifica di Forbes dei paperoni della Terra non sono i nomi a fare notizia ma il trend generale, al ribasso. Rispetto al 2018, il numero dei miliardari è diminuito di 55 unità e più in generale l’11% non compare più in questa lista. Una percentuale così alta non veniva registrata da dieci anni, ovvero nell’ultimo grave periodo di crisi finanziaria mondiale. Il 46% dei 2.153 super ricchi del 2019, infine, è più povero di quanto non fosse lo scorso anno.

Il segno meno di Europa, Africa e Asia

L’Asia è la zona che ha contribuito di più a questa situazione peggiorativa. La Cina, ad esempio, ha registrato 49 miliardari in meno rispetto a un anno fa. Ma anche l’Europa e l’Africa hanno visto i propri rappresentanti perdere terreno. Le due Americhe, guidate rispettivamente da Brasile e Stati Uniti, sono le uniche regioni ad aver aumentato questo numero. Gli USA, in particolare, possono vantare il record di 607 miliardari presenti in classifica, di cui 14 tra i primi 20.

I nuovi ricchi

Tra i 195 nuovi iscritti spuntano Colin Huang, fondatore della catena di discount cinese Pinduoduo, quotato recentemente alla borsa americana, il duo formato da Daniel Ek e Martin Lorentzon, fondatori e padroni di Spotify e quello dell’impero delle sigarette elettroniche Juul Labs, costituito da James Monsees e Adam Bowen. La più giovane miliardaria è Kylie Jenner, 21 anni, appartenente alla famiglia Kardashan e imprenditrice nell’ambito cosmesi.

E in Italia?

Se prendiamo i dati del 2009 i numeri sono cresciuti. Allora i miliardari italiani erano appena 12, oggi sono 43. Certo, i primi della classe sono praticamente gli stessi. La famiglia Ferrero, allora capitanata da Michele e oggi da Giovanni, è sempre prima con un patrimonio di 22 miliardi di dollari. Leonardo Del Vecchio occupa la seconda posizione con 19,8 miliardi (lo era anche nel 2010 precedendo Silvio Berlusconi, oggi settimo) mentre Stefano Pessina è terzo con 12,4 miliardi (nel 2010 era nono dietro Armani che, oggi come allora, è in quarta posizione).

Chi sono i 35 miliardari italiani

Tra parentesi la posizione nella classifica mondiale.

Giovanni Ferrero (39) - 22,4 miliardi di dollari Leonardo Del Vecchio & Family (50) - 19,8 miliardi Stefano Pessina (107) - 12,4 miliardi Giorgio Armani (173) - 8,5 miliardi Massimiliana Landini Aleotti & Family (198) - 7,4 miliardi Augusto e Giorgio Perfetti (244) - 6,5 miliardi Silvio Berlusconi & Family (257) - 6,3 miliardi Paolo & Gianfelice Mario Rocca (478) - 4,1 miliardi Giuseppe De Longhi & Family (546) - 3,8 miliardi Luca Garavoglia (691) - 3,2 miliardi Patrizio Bertelli (804) - 2,8 miliardi Miuccia Prada (804) - 2,8 miliardi Piero Ferrari (838) - 2,7 miliardi Giuliana Benetton (877) - 2,6 miliardi Luciano Benetton (877) - 2,6 miliardi Gustavo Denegri (877) - 2,6 miliardi Ennio Doris & Family (877) - 2,6 miliardi Francesco gaetano Caltagirone (916) - 2,5 miliardi Renzo Rosso & Family (916) - 2,5 miliardi Remo Ruffini (1057) - 2,2 miliardi Luigi Rovati & Family (1116) - 2,1 miliardi Maria Franca Fissolo (1227) - 1,9 miliardi Sandro Veronesi & Family (1281) - 1,8 miliardi Brunello Cuccinelli & Family (1425) - 1,6 miliardi Massimo Moratti (1425) - 1,6 miliardi Mario Moretti Polegato & Family (1425) - 1,6 miliardi Luigi Cremonini & Family (1511) - 1,5 miliardi Nicola Bulgari (1605) - 1,4 miliardi Diego Della Valle (1605) - 1,4 miliardi Barbara Benetton (1717) - 1,3 miliardi Sabrina Benetton (1717) - 1,3 miliardi Manfredi Lefebvre d’Ovidio (1717) - 1,3 miliardi Paolo Bulgari (1818) - 1,2 miliardi Alberto Prada (1818) - 1,2 miliardi Marina Prada (1818) - 1,2 miliardi

