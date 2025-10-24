Attilio Fontana: Forte contributo Confcommercio a crescita Lombardia

ADV
AGI/Vista - "Confcommercio ha contribuito in maniera sostanziale a far crescere la nostra Regione, a incrementare la nostra economia, a essere un punto di riferimento di tanti uomini e donne. I numeri parlano da soli, con le oltre 650.000 aziende sul territorio e i 3 milioni di occupati". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo all'evento per gli 80 anni di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
ADV
ADV