AGI/Vista - riforma" "Ci siamo astenuti perché non siamo contro il Mes. La nostra astensione non è una non scelta, bensì una scelta per chidere riforme alla riforma. Cioè per chiedere degli aggiustamenti alla riforma del Mes. E' una scelta europeista la nostra, chiediamo il controllo delm Parlamento Europeo. Il Mes non è soggetto a controlli e questo non è giusto. Noi lanciamo questa sfida, il resto è propaganda. E' lo stesso principio per cui noi ci siamo astenuti per la richiesta di pace in Israele. La pace la vogliamo tutti, ma non si può non condannare anche chiaramente Hamas" lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, uscendo dalla conferenza in cui ha annunciato la formazione del gruppo comune con Noi Moderati nel Consiglio Regionale del Lazio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev