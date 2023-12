Sunak: Natale momento di pace, gioia e compassione

AGI/Vista - "Buon Natale a tutti. È di nuovo quel periodo magico dell'anno in cui tanti di noi non vedono l'ora di vivere tutta la gioia e lo stare insieme di domani. Ma subito prima, voglio prendermi un momento per ringraziare tutti coloro che quest'anno sacrificheranno il loro Natale al servizio degli altri. Le persone che lavorano nel nostro servizio sanitario nazionale, nelle nostre forze di polizia e nelle nostre straordinarie forze armate per ricordare coloro che affrontano un momento difficile qui e in molti luoghi in tutto il mondo e per riflettere sui valori cristiani al centro di questa celebrazione della nascita di Cristo. Perché il Natale è un momento di pace, gioia, compassione, un momento di speranza e una promessa di un mondo migliore. E oggi, mentre guardiamo avanti, manteniamo la promessa di un futuro più luminoso che brucia nel nuovo anno. Ovunque siate e qualunque cosa stiate facendo per le festività, auguro a tutti voi un buon Natale e un felice Anno Nuovo", le parole del Primo Ministro del Regno Unito Sunak. / Youtube 10 Downing Street Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev