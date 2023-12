Trump: I migranti avvelenano il sangue del nostro Paese

AGI/Vista - "Stanno avvelenando il sangue del nostro Paese. Questo è quello che hanno fatto. Hanno avvelenato istituti psichiatrici e carceri in tutto il mondo, non solo in Sud America, non solo nei tre o quattro paesi a cui pensiamo, ma in tutto il mondo. Stanno arrivando nel nostro paese dall'Africa, dall'Asia, da tutto il mondo si riversano nel nostro paese. Nessuno li guarda nemmeno. Arrivano e basta", le parole di Trump in un comizio a a Durham, nel New Hampshire. / Fb Trump Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev