AGI/Vista - Intervenuto dal palco della presentazione delle nuove tratte dell'autostrada Pedemontana a Meda, il ministro dei Trasporti Salvini ha parlato di transizione energetica pungendo la Cina: “Bisogna decarbonizzare veramente: quando mi sono andato a leggere le emissioni di CO2 in percentuale tra i Paesi del Mondo, l'Italia è lo 0,7% e la Cina il 30%. Pensare che i problemi del mondo li risolviamo tra 10 anni mettendo sulla Pedemontana Lombarda solo auto elettriche per passare dallo 0,7% allo 0,5%, mentre la Cina dal 30% passerà al 40% perché per far le batterie con cui noi andiamo a Cesano brucia carbone, diciamo che la transizione ecologica non deve essere ideologica. Deve essere ecologica, sostenibile socialmente, economicamente e ambientalmente”. Fonte video Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev